Wohnen wie in der Zukunft – aber schon in vier Jahren: Das wird in diesem klimaschonenden Neubau möglich

Das Leuchtturmprojekt soll in den kommenden Jahren in Obersiggenthal gebaut werden – die RWB besitzen im Ortsteil Rieden, direkt beim Limmat­steg, ein Grundstück. Geplant ist eine Wohnüberbauung, die schon jetzt dem Ziel aus der Energiestrategie 2050 entspricht. Das Netto-null-Ziel bezüglich CO2-Emissionen steht bei allen Aspekten im Vordergrund. Denn: Kaum ein Thema wird Architekten in den kommenden Jahren so sehr beschäftigen wie nachhaltiges Bauen. 2017 hatte der Gebäudesektor gemäss Bundesamt für Umwelt den zweitgrössten Anteil am Schweizer CO2-Ausstoss. Zudem werden knapp 50 Prozent des Energieverbrauchs für Gebäude aufgewendet. Also müssen besser früher als später Pionierprojekte her.

Vergangene Woche setzte der Badener Stadtrat sein Klimaziel durch : Netto null CO2-Ausstoss bis 2050, abzüglich der natürlichen Emissionen also die Klimaneutralität. Der politische Rahmen ist gesetzt. Unklar bleibt für viele, vermutlich selbst viele Politiker, wie genau dieses Ziel erreicht werden soll und wie unser aller Leben in 30 Jahren aussehen könnte. Auf diese Fragen wollen die Regionalwerke Baden (RWB) jetzt schon eine visionäre Antwort liefern – zumindest, was das Wohnen und Bauen anbelangt.

Kleines Kraftwerk für das RWB-Netz

Aber wie genau lässt sich das umsetzen? Das Gebäude in Obersiggenthal, das dereinst Mietwohnungen für 43 Haushalte beherbergen soll, ist als sein eigenes Kraftwerk gedacht, erklärt Oeschger. Das komplette Dach besteht quasi aus Fotovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung. Diese produzieren mehr als genug Strom für das Gebäude, der Überschuss wird in das RWB-Netz eingespeist. Überhaupt steht die Vernetzung des Gebäudes in die regionalen Energiekreisläufe im Vordergrund. «Wir wollen eben kein autarkes Haus, das seine Energie selbst produziert, aber auch nur selbst nutzt. Die Vernetzung mit einem intelligenten Versorgungsnetz ist um einiges nachhaltiger», erklärt der Architekt.

Er führt aus, dass mit einem «Po­wer to Gas»-Kraftwerk, welches die Regionalwerke noch bauen wollen, aus dem überschüssigen Strom Wasserstoff gewonnen werden kann. Dieser Wasserstoff kann durch Methanisierung ins Gasnetz eingespeist und saisonal gespeichert werden. Das im Sommer gespeicherte solare Methan-Gas kann so in den Wintermonaten mittels CO2-neutraler Gas-Kombi-Kraftwerke in Wärme und Strom umgewandelt werden. Der Neubau selbst wird an den Rücklauf des Fernwärme-Netzes der Region Siggenthal-Baden Nord («Sibano») angeschlossen, welches unter anderem die Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage in Turgi nutzt.

Regionalität spielt neben der Energieversorgung auch beim Bau des Wohnhauses selbst eine Rolle: Die Materialien sollen so gut es geht aus der Region kommen. Für die Klimaneutralität ist allerdings wichtiger, welche Materialien verbaut werden, als woher sie kommen. «Im Grunde entsteht ein Holzhaus. Im Gegensatz zum Beton stösst Holz kein CO2 aus, sondern speichert es. Das ist natürlich gut für die Netto-null-Bilanz», erklärt Stefan Oeschger. Entgegen der landläufigen Meinung stellen Holzhäuser Architekten auch nicht vor Brandschutz-Probleme.

Carsharing mit E-Autos und wenige Parkplätze

Aktuell befindet sich das Projekt im Gestaltungsplanverfahren, welcher unter anderem die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts vorsieht. Dabei befinde man sich laut Oeschger im engen Austausch mit der Gemeinde Obersiggen­thal und den Anwohnern. Der öffentliche Nahverkehr ist bereits gut erschlossen: Die beiden Bushaltestellen «Boldi» und «Limmat­steg» sind in je fünf Minuten zu erreichen. Und wer dann zehn Minuten nach Baden gefahren ist, dem steht vom Bahnhof aus sowieso die ganze Welt offen. Aber: Ganz ohne Individualverkehr, also Privatautos, ist Wohnen heute noch nicht möglich. In einer Tiefgarage und vor dem Gebäude sollen rund 30 Parkplätze entstehen. Zusätzlich werden die RWB zwei Elektroautos samt Ladestationen für Carsharing anbieten.