Noch vor wenigen Wochen waren umfangreiche Recherchen nötig um herauszufinden, ob es sich bei einer Mobilfunkanlage um eine 5G-Antenne handelt. Inzwischen hat das Bundesamt für Kommunikation seine Karte, auf der sämtliche Handyantennen aufgeführt sind, mit den Typen der neusten Generation ergänzt. In der Schweiz sind über 300 5G-Antennen installiert worden, die jedoch noch nicht alle in Betrieb sind. Ein Blick auf die Karte zeigt weiter: Im Bezirk Baden stehen aktuell acht 5G-Antennen. Drei allein in Wettingen – eine an der Kreuzung Wiesenstrasse/Landstrasse, eine zweite beim Rathaus und eine Dritte im Tägerhardquartier. Zwei 5G-Antennen sind in Baden aufgestellt worden: eine auf dem Dach des Gebäudes an der Stadtturmstrasse 8 gegenüber dem AZ-Hochhaus, eine weitere auf dem Dach eines ABB-Gebäudes an der Bruggerstrasse. Die weiteren Standorte: In Turgi bei der Kehrichtverbrennungsanlage, in Ehrendingen in der Eichhalde und in Killwangen bei der Abwasserreinigungsanlage. Zwei 5G-Antennen stehen im Bezirk Zurzach: in Endingen und in Leuggern.