Mit dem Bau des Parkhauses erhielt dieser historische Ort mitten in der Stadt wieder das zurück, was einen Platz ausmacht – auch wenn sich die Geister scheiden, was die Gestaltung anbetrifft. Jahrzehntelang herrschte vorher reger Verkehr, und auf dem Platz wurde parkiert. Ab 1560 stand hier ein Schützenhaus. Geschossen wurde auf die andere Seite der Limmat. Die Zielscheiben standen am Fusse des Felsens beim Landvogteischloss.

1674 wurde das Schützenhaus als Gesellschaftshaus mit einem Theatersaal neu gebaut. Der Schiessstand wurde unweit davon am Abhang des Oelrains eingerichtet. Damit hatte Baden das älteste, regelmässig bespielte Theatergebäude der Schweiz erhalten. Während der Friedensverhandlungen im Jahre 1714 traten täglich Schauspieler auf, und Graf Du Luc feierte rauschende Feste. Nach einem Brand wurde das Haus 1833 unter Einbezug des alten Gebäudes neu errichtet.

In diesem Theater spielte man bis zum Jahre 1908. Dann wurde das Haus wegen Feuergefahr und Baufälligkeit geschlossen. Verschiedene Renovationsprojekte scheiterten. Nach einigen Nebennutzungen beschloss die Einwohnergemeinde im Herbst 1928 mit 782 zu 170 Stimmen den Abbruch des Theaters. Das Bild rechts zeigt es im Winter 1928. Abbruch-Honegger aus Zürich besorgte den Auftrag für 2500 Franken. Nach dem 1. März 1929 war der Theaterplatz frei.