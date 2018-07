Am Freitag hat die Diplomfeier der Wirtschaftsschule «Zentrum Bildung» im «Tägi» in Wettingen stattgefunden. 400 der 438 zur Prüfung angemeldeten Berufslernenden des kaufmännischen Bereichs und des Detailhandels bestanden erfolgreich und haben ihre Diplome erhalten. Die Bestehensquote liegt somit bei über 90 Prozent. Im Anschluss an die Begrüssung durch Jörg Pfister, Rektor der Grundbildung, hielt Doktor Peter Lude die Festansprache. Die Schülerinnen und Schüler mit den besten Noten wurden für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Klassenweise gingen die Lernenden auf die Bühne und nahmen ihre Zeugnisse mit einer Rose entgegen. Ihre Klassenlehrer wünschten ihnen für den bevorstehenden Einstieg in das Berufsleben alles Gute. Nach der Feier wurde beim Apéro auf die abgeschlossene Grundausbildung angestossen. (AZ)