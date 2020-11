«Wir wurden schon oft totgesagt»: Alexandra Sterk über die Flaute im Kinogeschäft

Wer mit Alexandra Sterk in ihrem Büro im Badener Trafo sprechen will, muss zuerst an Marilyn Monroe und Humphrey Bogart vorbei. Die zwei Film-Ikonen hängen als Poster in Lebensgrösse an der Wand im Treppenhaus. Sie erinnern an die Blütezeiten des Kinos – an Zeiten, von denen das Familienunternehmen Sterk derzeit nur träumen kann. Das Coronavirus verdirbt das Geschäft. Die Säle des «Elite»-Kinos in Wettingen sind momentan gar ganz geschlossen. Doch das Familienunternehmen hat schon ebenso schwierige Zeiten überlebt: Zwei Weltkriege und die Pandemie vor 100 Jahren zum Beispiel. Geschäftsführerin Alexandra Sterk sagt: «Es ist brutal im Moment. Aber die Gesellschaft wird das Kino immer brauchen. Wir wurden schon oft totgesagt.» Wie viele Leute schauen sich derzeit in Baden im Schnitt einen Film an? Alexandra Sterk: Ungefähr zwölf. Rund dreissig bräuchten wir, um zumindest nicht rückwärts zu machen. Und wie stark ist der Besucherrückgang gegenüber dem Vorjahr? Mehr als sechzig Prozent.

Wird das Unternehmen Sterk die Krise überleben? Es kommt darauf an, wie lange die Coronapandemie noch dauert. Einige Monate können wir sicher noch durchhalten. Im Moment leben wir aber vom Ersparten. Entscheidend wird auch sein, ob und wann wir Ausfallentschädigungen vom Kanton erhalten, die wir als Kulturbetrieb beantragen konnten. Bisher wurde leider noch kein Rappen überwiesen. Die Stadt Baden hat zwar auch Gelder für Kulturbetriebe in Aussicht gestellt, aber erst 2021. Das Problem ist, dass wir kaum Möglichkeiten haben, um zu sparen. Ausser, dass wir einzelne Kinos schliessen.

Persönlich Alexandra Sterk (47) ist seit 2010 Geschäftsführerin der Sterk Cine AG. Sie führt das Unternehmen in vierter Generation, zusammen mit ihren Geschwistern. Sterk absolvierte die Handelsschule und trat danach ins Familienunternehmen ein. Sie lebt mit ihrem langjährigen Partner in Baden.

Nach wie vor offen sind die Badener Kinos, also die fünf Säle im Trafo und die zwei im «Sterk» beim Bahnhof. Die Wettinger Kinos aber sind zu. Hat das «Elite» noch eine Zukunft? Solange sich die Situation nicht entschärft, bleibt das «Elite» zu. In der jetzigen Situation ist es nicht wichtig. Auch in Baden zeigen wir weniger Filme als üblich. Mussten Sie schon Leute entlassen? Ja, insgesamt rund eine Hand voll, in der Bar vor dem Trafo-Kino, bereits zu Beginn der Krise, noch vor dem Lockdown. Zudem haben wir nebenamtliche Mitarbeiter von der Liste gestrichen, die sich zum Teil schon lange nicht mehr für Einsätze eingetragen haben. Insgesamt haben wir rund 70 Angestellte, die meisten im Stundenlohn. Warum wollen so wenige Leute ins Kino momentan? Es gibt doch gute Schutzkonzepte. Eine gute Frage! Ich vermute, weil die Kinogänger vorsichtig sind, vorsichtiger beispielsweise als Partygänger. Es ist erstaunlich: Die Maskenpflicht erhöht zwar die Sicherheit, aber wir haben den Eindruck, dass die Besucherzahlen noch einmal zurückgegangen sind, seit Maskenpflicht gilt. Allerdings gab es in Schweizer Kinos noch keinen einzigen belegten Fall einer Corona-Ansteckung. Man kann sich wirklich sicher fühlen bei uns. Das Schutzkonzept funktioniert. Wie sorgen Sie in Ihren Kinos für die Sicherheit der Besucher? In unseren Kinos in Baden verfügen wir über Frischluftzufuhr. Das heisst, wir bereiten die Luft im Saal nicht auf, sondern ziehen ununterbrochen frische Luft von draussen ins Kino. Sie wird unter jedem einzelnen Sitz freigegeben. Und danach wird die Luft wieder nach draussen geblasen. CO2-Geräte messen, wie viel Frischluft es braucht. Zudem gilt wie gesagt Maskenpflicht, und es braucht mindestens einen Sitz Abstand zwischen den Gästen. Im Trafo haben wir sogar beschlossen, dass zwei Sitze Abstand zwischen den Besuchern eingehalten werden muss. Ich bin überzeugt davon, dass man sich bei uns sicher fühlen kann. Aber die Angst der Menschen ist nicht der einzige Grund für die tiefen Besucherzahlen. Nämlich? Es gibt viel weniger Filme als sonst, die auf den Markt gebracht werden und die Leute zu uns locken. In Deutschland und Frankreich gibt es Lockdowns. Dort sind die Kinos zu. Die Produktionsfirmen bringen die Filme darum gar nicht erst auf den Markt. Auch englischsprachige Filme gibt es viel weniger als üblich. Vor allem Blockbuster wie «James Bond», «Wonder Woman» oder «Fast&Furios» vermissen wir schmerzlich. Wir hoffen sehr darauf, dass der neue Bond wie angekündigt im März in die Kinos kommt. Diese Abhängigkeit vom Ausland macht es für uns nicht leicht.

Die Badener Kino-Dynastie Sterk Alexandra Sterks Urgrossvater Eugen Sterk, Neffe des Zürcher Kino-Pioniers Jean Speck, eröffnete 1928 beim Bahnhof in Baden ein Kino. 1931 folgte der Zusammenschluss mit den beiden Kinos von Friedrich Witz, der das Radium (später Royal) und das Orient betrieb. Nach dem Ausstieg von Witz war die Bahn frei für die Sterks. 1935 trat Eugens Sohn Waldemar (1912-1986) in seine Fussstapfen und baute das Kinoimperium mit seiner Frau Nelly (1918 – 2014) aus: 1947 eröffneten sie das «Elite» in Wettingen, 1957 folgte das «Rio» und 1960 in Baden die «Linde». 1965 trat Sohn Peter in den Betrieb ein und sah sich mit Frau Johanna mit grossen Herausfor- derungen konfrontiert: Wegen der Verbreitung des Fernsehens halbierte sich die Zahl der Kino- zuschauer in den 60er-Jahren. 1974 trat Peters Schwester Sabine in die Geschäftsleitung ein. Ab den 90er-Jahren der Strategiewechsel: Das Kino Elite wurde 1997 in ein Triplexkino umgebaut, 2002 das «Trafo» mit 5 Sälen und einer Bar eröffnet und 2008 das «Sterk» in ein Arthousekino mit 2 Sälen umgewandelt. Rio, Linde und Royal wurden verkauft. Seit 2010 führen Alexandra, Martin und Franziska das Unternehmen. (pkr)

Wie geht es den Sterks, also Ihnen, den Geschwistern und den Eltern? Es ist brutal. Wir haben keine Planungssicherheit. Wir leben leider von Tag zu Tag und hoffen das Beste. Es gibt so viele Unklarheiten. Wann kommt der Impfstoff? Gibt es eine dritte Welle? Macht der Kanton neue Auflagen? Sie haben persönlich keine einfachen Jahre hinter sich: Sie sind mit 42, also vor fünf Jahren, an Brustkrebs erkrankt. Wie geht es Ihnen heute? Zum Glück gut, danke. Hilft diese existenzielle Erfahrung, dass Sie mit der wirtschaftlichen Krise nun besser umgehen können? Ja, manchmal. Aber der Unterschied ist: Wenn man erkrankt, kann man sich schnell klare Ziele setzen. Man überlegt sich immer, welches der nächste Heilungsschritt sein soll, und man richtet sein Leben gezielt darauf aus. Bei der Pandemie ist es nun ganz anders. Sie ist viel weniger fassbar. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Zwar heisst es, bald komme ein Impfstoff, aber wie schnell dadurch Normalität einkehren wird, kann niemand sagen. Ihre Familie musste vor drei Jahren einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen: Ihre Mutter wurde vor dem Kino Sterk von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Es war grässlich. Ich war gerade auf dem Nachhauseweg von der Arbeit im Trafo. Meine Mutter lag am Boden, die Steinplatten der Fassade waren eingeschlagen. Ein Bekannter wollte meinen Eltern ein Geschenk bringen mit dem Auto. Wahrscheinlich hat er die Pedalen vertauscht. Er fuhr rückwärts mit recht hohem Tempo erst in meine Mutter und dann in die Hauswand. Sie wird sich wohl leider nie mehr ganz erholen von den Schäden. Eine andere Frau stand auch beim Schaufenster, sie wurde zum Glück nur am Arm verletzt.

Ihre Eltern führten das Unternehmen jahrzehntelang, nun sind Sie und Ihre Geschwister Franziska und Martin am Ruder. Wie teilen Sie sich die Arbeit auf? Wir sind stets in engem Austausch, betreuen aber alle unsere eigenen Ressorts. Meine Schwester ist ver- antwortlich für die Programmation, mein Bruder für das Personal, ich für die Finanzen. Die Eltern sitzen im Verwaltungsrat, sind aber operativ nicht mehr tätig. Aber klar, wir tauschen uns noch aus. Gerade jetzt, in der Pandemie, besprechen wir uns wieder öfter. Gab es für das Unternehmen schon einmal eine solch schwierige Phase wie jetzt? Ja, ich denke schon. Wir haben schon einige schwierige Zeiten durchgemacht, unser Unternehmen gibt es ja schon lange. Eine grosse Herausforderung war mit Sicherheit die Spanische Grippe vor 100 Jahren. Leider gibt es dazu aber keine Unterlagen in unserem Archiv. Auch die Kriegsjahre waren nicht einfach. Unsere Grosseltern haben davon erzählt. Der Grossvater tauschte Kinofreikarten gegen Lebensmittelkarten ein, um die Familie ernähren zu können. Essen gegen Vergnügen. In den Kinos konnte man nur wenig heizen, die Gäste kamen mit Pantoffeln und Wolldecken. Von all diesen Krisen haben wir uns erholt. Das Kino wird auch die aktuelle Krise überstehen. Der Sommer hat uns Hoffnung gemacht. Als die Ansteckungszahlen tief waren, hatten wir einige gute Wochen. Die Gäste kamen wieder ins Kino. Manche aus Solidarität. Andere, weil sie auf die grosse Leinwand einfach nicht verzichten können. Die Gesellschaft wird das Kino immer brauchen.