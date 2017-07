Nach wie vor die richtige Antwort

Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) ist keineswegs überrascht vom Zusammenkommen der Unterschriften. So sei ihr durchaus bewusst, dass die Einwohner des Bezirks Dietikon Bedenken gegenüber der Limmattalbahn hätten. «Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass sie die richtige Antwort auf die Verkehrsprobleme ist und dass die Limmattaler sie dereinst schätzen werden.» So fusse der Bau der Stadtbahn auf einem eindeutigen Volksentscheid und diesen gelte es umzusetzen.

«Daher müssen die Vorbereitungsarbeiten an der zweiten Bauetappe unbeirrt weitergeführt werden. Dies ist ein wichtiges Signal», so Walker Späh. «Was bei der Abstimmung im November 2015 versprochen wurde, wird auch umgesetzt – auf Strasse und Schiene.»

In den nächsten drei Monaten muss der Kanton die Gültigkeit der Unterschriften prüfen. Anschliessend beurteilt die Regierung die Gültigkeit der Initiative und gibt den Stab weiter an den Kantonsrat. Stellt sich dieser gegen die Aufhebung des Volksentscheids zur Limmattalbahn, was als sehr wahrscheinlich gilt, kommt es zum erneuten Urnengang.

Baustopp bei der Limmattalbahn?

Zweieinhalb bis drei Jahre nach Einreichen einer Initiative muss diese spätestens vors Volk kommen. Bei der vorliegenden Initiative wäre dies zwischen Januar und Juli 2020, also nach dem geplanten Baustart der zweiten Etappe im Herbst 2019. Besteht die Möglichkeit, dass bei Annahme der Initiative die laufenden Bauarbeiten gestoppt werden müssen und halb fertige Bahngleise das Limmattal versehen? «Die Stimmbürger werden über sämtliche Konsequenzen dieser Abstimmung informiert werden», sagt Walker Späh.

Schmidt fordert vom Regierungs- und Kantonsrat, die Initiative so rasch wie möglich, aber sicher noch vor dem Spatenstich der zweiten Etappe vors Volk zu bringen. «Die Wähler goutieren eine solche Verzögerungstaktik nicht.» Zudem rechnet er sich für den Ausgang dieser Abstimmung durchaus gute Chancen aus. Schliesslich sei die Ausgangslage eine andere. «Beim letzten Urnengang wusste der Kanton noch nicht, dass das Limmattal dieses teure Geschenk gar nicht will. Nun weiss er es.»