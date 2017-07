Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) ist keineswegs überrascht vom Zusammenkommen der Unterschriften. So sei ihr durchaus bewusst, dass die Einwohner des Bezirks Dietikon Bedenken gegenüber der Limmattalbahn hätten. «Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass sie die richtige Antwort auf die Verkehrsprobleme ist und dass die Limmattaler sie dereinst schätzen werden.» So fusse der Bau der Stadtbahn auf einem eindeutigen Volksentscheid und diesen gelte es umzusetzen. «Daher müssen die Vorbereitungsarbeiten an der zweiten Bauetappe unbeirrt weitergeführt werden. Dies ist ein wichtiges Signal», so Walker Späh. «Was bei der Abstimmung im November 2015 versprochen wurde, wird auch umgesetzt – auf Strasse und Schiene.»

In den nächsten drei Monaten muss der Kanton die Gültigkeit der Unterschriften prüfen. Anschliessend beurteilt die Regierung die Gültigkeit der Initiative und gibt den Stab weiter an den Kantonsrat. Stellt sich dieser gegen die Aufhebung des Volksentscheids zur Limmattalbahn, was als sehr wahrscheinlich gilt, kommt es zum erneuten Urnengang.