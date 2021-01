Wieder wird der 13. Juni zum Schicksalstag: Verantwortliche beantworten Fragen zum Fusionsprojekt

13. Juni 2010: Neuenhof stimmt Ja zur Fusion mit Baden, Baden aber lehnt den Zusammenschluss überraschend ab. Die Befürworter und Projektleiter der Fusion erleben ihr ganz persönliches Waterloo: Kaum jemand rechnete mit diesem Ergebnis. Von Fusionen will die Stadt Baden danach jahrelang nichts mehr wissen.

Und nun dies: Wieder wird der 13. Juni zum Schicksalstag eines Fusionsprojekts. In fünf Monaten findet in Turgi und Baden die erste von allenfalls zwei Urnenabstimmungen für einen Zusammenschluss statt. Es wird darüber abgestimmt, ob ein Fusionsvertrag ausgearbeitet werden soll. Im Falle eines Ja in beiden Gemeinden wird die entscheidende Abstimmung zur Frage, ob fusioniert werden soll, im Jahr 2023 an der Urne gefällt (nicht am 13. Juni, der fällt dann auf einen Dienstag, sondern an einem noch nicht festgelegten Märzwochenende).

Corona als zusätzliche Hürde für die Fusion

Um ein erneutes Waterloo zu vermeiden, wollen die Verantwortlichen «offen und transparent kommunizieren», wie das Projektleitungsteam auf Anfrage mitteilt. Dabei erweist sich Corona als zusätzliche Hürde. Informationsveranstaltungen können nicht wie geplant stattfinden, werden darum ins Internet verlegt.

Heute Abend ab 19 Uhr beantworten die Projektverantwortlichen Fragen aus der Bevölkerung. Die Veranstaltung wird auf der Website www.baden-turgi.ch gestreamt. Der Informationsanlass heisst «Ihre Frage zählt»; per E-Mail (baden-turgi@baden.ch oder turgi-baden@turgi.ch) können Fragen eingereicht werden. Bis gestern Mittwochabend wurden rund 30 Fragen eingereicht. Die Projektverantwortlichen rufen die Bevölkerung dazu auf, weitere Fragen einzureichen – insbesondere auch kritische Fragen.