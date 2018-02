Nach Zwiebelsystem gekleidet

In der Tunnelgarage ist es tatsächlich etwas wärmer. Eine kleine Ölheizung sorgt hier dafür, dass die Luft nie unter zehn Grad fällt. «Zusätzlich haben wir die Tunnelgarage mit Plastikblachen in drei Abschnitte geteilt. So bleibt die Wärme besser erhalten», sagt Bauarbeiter Patrick Hauser. Lehrtochter Nadine Leibundgut ist froh, kann sie vor den eisigen Temperaturen geschützt die Mauer eines Schachts in der Tunnelgarage abtragen. «Es ist extrem kalt. Aber wenn man sich immer bewegt, geht es eigentlich ganz gut», sagt Leibundgut. Auch sei sie nach dem Zwiebelsystem gekleidet und trage Thermowäsche, was sehr hilfreich sei. «Bewegung und richtige Kleidung sind das Wichtigste», bestätigt Hauser, der ebenfalls mehrere Schichten anhat. Weil er aber jederzeit telefonisch erreichbar sein muss, trägt er keine Handschuhe. «Das ist nicht so schlimm. Denn letztlich gewöhnt sich der Körper an die Kälte.»