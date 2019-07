Auf dem Schulareal Burghalde bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Bis zum Sommer 2021 entsteht hier für rund 106 Millionen Franken das neue Badener Oberstufenzentrum. Am Montag wurde in der Baugrube eine Zeitkapsel als symbolischer Grundstein gelegt.

Ein ganz besonderes Kunstwerk soll bald auf der Wiese oberhalb des Bezirksschulanbaus von 1986 hinzukommen. Der Zürcher Künstler Markus Weiss, der immer wieder mit humorvollen und subtilen Installationen im öffentlichen Raum auffällt, hat vor rund drei Jahren den «Kunst und Bau»-Wettbewerb für sich entschieden.

Er plant ein begehbares Silo aus Holz und Stahl mit dem Namen «Salon Bleu», das als «Denkraum» für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer des Schulzentrums dienen soll.

Im Baugesuch für das Kunstwerk, das noch bis Mitte Juli öffentlich aufliegt, heisst es dazu: «Es ist ein siloartiger Bau und soll, ergänzend zum Raumangebot der Schule, die Gärprozesse des kreativen Denkens auslösen.» Über ein teilweise unterirdisch verlegtes Rohrsystem sollen die Gedanken aus dem Silo metaphorisch abgesaugt und in die Aussenwelt zurückgeführt werden.

Versteckt bei der Villa

Markus Weiss will den Salon Bleu so im Landschaftsgarten der Burghalde platzieren, dass er sich gegenüber der Villa Burghalde (in der die Musikschule der Region Baden untergebracht ist), bewusst zurücknimmt.

«Der Salon Bleu soll wie ein gelandetes Raumschiff zwischen den hohen Bäumen stehen», erklärt Weiss. Es habe ihm wehgetan, wie viele Bäume der Baustelle weichen mussten. «Hier oben stehen die Bäume noch, der Platz ist etwas entrückt von der restlichen Schulanlage», sagt Weiss. «Das erlaubt einen fast romantischen Blick auf diesen Ort.»

Ein weiteres Kunstwerk, das an der Burghalde als Kunst-und-Bau-Beitrag entsteht, stammt aus der Feder des Obwaldner Künstlers Christian Kathriner. Er wird verschiedene Reliefs aus Beton schaffen, die sich über das Schulareal verteilen werden. Dafür hat er einen Beitrag von 250 000 Franken zur Verfügung.

Markus Weiss verfügt für sein Werk über 350 000 Franken. Die Werke von Weiss und Kathriner wurden 2016 in einem Jurywettbewerb ausgewählt. In der Jury sassen Vertreter des Stadtrats und der Stadtverwaltung, aber auch Fachleute aus Kunst und Kultur. Zudem wurde die Jury unter anderem von der Denkmalpflege und von Schülern und Lehrern begleitet.

«Insgesamt beläuft sich die Summe für «Kunst und Bau» am neuen Sekundarstufenzentrum auf 600 000 Franken», erklärt Julius Schulz, Bereichsleiter Bau bei der Abteilung Planung und Bau. «Dazu zählen sämtliche Posten wie Materialkosten, Bauarbeiten, Honorar für die Künstler sowie die Baumeister- und Planungskosten.»

Kriterien für die Auswahl der Sieger waren unter anderem die künstlerische Qualität, ein innovativer Gehalt, die Machbarkeit in Bezug auf Technik und Termine sowie die längerfristigen Kosten.

Eigene Gartenmöbel bauen

Markus Weiss hat ganz bewusst darauf gesetzt, nicht den gesamten Betrag für sein Silo zu verwenden. Der Bau des Silos mit dem Rohrsystem soll 250 000 Franken kosten.