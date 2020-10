Wie Baden seine Kultur retten will: «Wir haben einen Coronatopf eingerichtet»

Baden zählt punkto Kultur zweifellos zu den attraktivsten Städten der Schweiz: Die «Bilanz» hat Baden im Städteranking 2019 in dieser Kategorie gar auf Platz 1 gesetzt – noch vor Zürich, Bern, Luzern oder Basel. Was bedeutet der neue Teil-Lockdown, der nur noch 50 Besucherinnen und Besucher bei Veranstaltungen zulässt, für das Leben in der Stadt?

Theaterfrau Stella Palino formuliert es so: «Zwar machen viele Institutionen in kleinerem Rahmen weiter, auch wir mit unserem Teatro Palino. Aber es ist klar: Es wird viel weniger kulturelle An­- ge­boten geben in Baden in den nächsten Monaten. Es hüllt sich ein grauer Nebel um die Seele der Stadt.» Aber die Kultur sei derart in den Menschen der Stadt verankert, «dass wir umso kräftiger und kreativer zurückkommen werden nach der ­Krise». Der Stadtrat entscheidet von Fall zu Fall Doch wie können die Dutzenden Kulturinstitutionen in Baden überhaupt überleben im gegenwärtigen Coronaregime, mit zum Teil viel tieferen Einnahmen? Stadtrat Erich Obrist (parteilos): «Klar ist: Kultur kann in Baden nicht kaputtgehen. Sie ist in den Menschen drin. Um die Institutionen und Kulturveranstaltenden müssen wir uns aber kümmern.» Es sei im Interesse der ganzen Stadt und Region, dass möglichst viele Angebote auch noch nach der Coronakrise bestehen. «Darum hat der Stadtrat schon im Sommer reagiert, beim Budget für das Jahr 2021: Wir haben einen Coronatopf eingerichtet, von dem auch Kulturinstitutionen profitieren können», erklärt Obrist. Es sei schon im Sommer damit zu rechnen gewesen, dass die Pandemie wieder aufflammen werde. Der Stadtrat habe versucht, vorausschauend zu handeln.