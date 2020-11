Widerstand erfolgreich: Killwangen lehnt Auslagerung der Werkfakturierung ab

Nach der Absage der Wintergmeind befanden die Killwangener Stimmberechtigten am Sonntag an der Urne über verschiedene Vorlagen. Darunter die Rechnung 2019 und das Budget 2021 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 105 Prozent. Beides wurde klar angenommen.



Auch dem Kredit von 2 570 000 Franken für die Sanierung und Werterhaltung der Abwasserreinigungsanlage ARA der Gemeinden Killwangen, Spreitenbach und Würenlos stimmte die Bevölkerung zu. 340 legten ein Ja in die Urne, 104 ein Nein. Die Gemeinde übernimmt davon einen Anteil von 20 Prozent der Kosten, insgesamt 485 730 Franken.



Den Kredit über 169 000 Franken zur Auslagerung der Werkfakturierung an die Regionalwerke Baden hingegen lehnte das Stimmvolk knapp ab. 226 Personen stimmten Nein, 211 Ja. Dieser wie auch der ARA-Kredit waren der «Gruppe besorgter Killwangener» besonders ein Dorn im Auge. Sie hatten sich im Vorfeld dagegen gewehrt und liessen Flyer im Dorf verteilen.

Insgesamt 501 (von 1173) Stimmberechtigte beteiligten sich an der Abstimmung.