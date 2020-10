Wettingen will Kurtheater Beitrag kürzen – nun gibt es Widerstand aus der Bevölkerung

Der Wettinger Gemeinderat will die Beiträge an den Betrieb des Kurtheaters Baden im nächsten Jahr um rund die Hälfte reduzieren. Nur noch 50'000 statt wie bisher 95'000 Franken soll die Gemeinde an das grösste Theater im Aargau bezahlen. Doch beschlossen ist die Kürzung noch nicht – der Einwohnerrat Wettingen wird nächste Woche via Budget darüber abstimmen.

Vor der Abstimmung gibt es nun Widerstand aus der Bevölkerung gegen die geplante Budgetkürzung: Eine Petition, lanciert auf dem Portal petitio.ch, bittet den Gemeinderat, den Entscheid zu überdenken.