Wettingen und Neuenhof sammeln 700 Unterschriften gegen Limmattalbahn

Der Grundtenor: Die Bahn brauche zu viel Platz, teile das Dorf – entgegen den Plänen des Gemeinderates – in zwei Hälften und nicht zuletzt gebe es für das rund 500 Mio. Franken teure Teilstück schlicht keinen Bedarf. So würde die geplante Verlängerung der Limmattalbahn zwischen Killwangen und Baden 20 Haltestellen bedienen – 19 davon seien identisch mit bereits bestehenden Haltestellen, die von den RVBW bedient würden.

Doch in der Zwischenzeit scheint der Wind gedreht zu haben. So wurden bereits Mitte November Stimmen laut, welche die Streckenführung durch Neuenhof – aber auch das Verkehrskonzept Oase (siehe unten) – scharf kritisierten.

Kritiker: «Gemeinde hat uns nicht miteinbezogen»

In den letzten Wochen hat sich dieser Widerstand noch weiter akzentuiert. So wurden in Neuenhof über 600 Unterschriften gegen die geplante Linienführung gesammelt. Federführend bei der Unterschriftensammlung sind die Neuenhofer Margrit Pfister und Toni Benz. «Wir sind der Ansicht, dass wir in Neuenhof in der Sache Limmattalbahn übergangen werden», sagt Margrit Pfister.

Sie und ihre Mitstreiter hätten erwartet, dass der Gemeinderat Neuenhof die Bevölkerung in den Entscheid miteinbezieht, in einer ordentlichen oder ausserordentlichen Gemeindeversammlung. «Der Gemeinderat hat die Pflicht, die Interessen der Gemeindebevölkerung zu vertreten, auch gegenüber dem Regierungsrat in Aarau», so Pfister.

So habe etwa die Gemeinde Würenlos die Weiterführung der Limmattalbahn über ihr Gemeindegebiet abgelehnt. «Die Weiterführung der Limmattalbahn von Killwangen über Neuenhof und Tägerhard Wettingen nach Baden kostet mit rund einer halben Milliarde Franken enorm viel. Umgekehrt dazu ist die Einbusse der Wohnlichkeit an der Zürcherstrasse in Neuenhof enorm gross.» Denn für die Bahn müsste die Zürcherstrasse um rund 6,5 Meter verbreitert werden; bei den Haltestellen wären es laut Pfisters Berechnungen gar 10,5 Meter.

Margrit Pfister ruft alle Neuenhofer auf, sich mit der Limmattalbahn zu befassen und sich online bis zum 17. Januar 2020 einzubringen auf dem Portal des Kantons Aargau.