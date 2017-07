Die Aufhängung der heruntergehängten Decke im Hallenbad Wettingen wird seit einigen Jahren überwacht. In dieser Woche fand gemäss Gemeinderat eine erneute Kontrolle statt. Daran beteiligt waren Ingenieure der EMPA Dübendorf und Suisseplan Ingenieure AG, Wohlen.

Die Kontrolle gab Anlass zur Besorgnis. «Die Spannfedern aus Federstahl der Deckenaufhängungen sind in sehr stark korrodiertem Zustand», teilt der Gemeinderat am Freitagmorgen mit. Das heisst, die Spannfedern sind angerostet. Gemäss Gemeinderat kann nicht ausgeschlossen werden, «dass einzelne Federn brechen und die Decke in Teilen herunterzufallen droht».

Die Konsequenz: Die Sicherheit für den Weiterbetrieb des Hallenbades ohne Massnahmen ist nicht mehr gegeben. Der Gemeinderat hat das Hallenbad per sofort geschlossen.

Erinnerung an Katastrophe von Uster

Die Gemeinden sind sensibilisiert. Im Mai 1985 war in Uster eine solch heruntergehängte Betondecke aufs Hallenbadbecken gefallen. Die Katastrophe kostete 12 Menschen das Leben. Die Untersuchung ergab, dass die Aufhängestäbe durchgerostet waren. Seither werden solche Decken periodisch überprüft.