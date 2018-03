Wie badeten die Römer? Wie hielten sie die Becken in den Thermalbädern sauber? Zog man ab und zu den Stöpsel, um die Bassins von Mineralien zu befreien? Mit solchen Fragen beschäftigt sich zurzeit ein Team des Studiengangs Energie- und Umwelttechnik der Fachhochschule Nordwestschweiz. In einem Projekt zu den Wassertemperaturen in den römischen Thermalbädern in Baden tauschen sich Studierende mit Archäologen aus.

In Auftrag gegeben hat die Studie Andrea Schaer, die die Grabungen im Bäderquartier und deren Auswertung leitet. Konkret geht es in dem Studierendenprojekt darum, auf der Basis der archäologischen Befunde aus den Bädern die Temperaturveränderungen des heissen Thermalwassers in den Badebecken zu ermitteln. «In der Archäologie hat sich bisher kaum jemand vertieft mit Wassertemperaturen der Badebassins auseinandergesetzt», sagt Schaer. «Dafür braucht es physikalisches Know-how.» Das Projekt stosse deshalb auch bei ihr immer wieder neue Gedanken an. (AZ)