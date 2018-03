1916 gab es in Baden eine erste Ausstellung mit seinen Bildern, dann kehrte er freiwillig nach Österreich zurück, um im Ersten Weltkrieg zu dienen. An der Front wurde er am rechten Arm verwundet. Es war nicht klar, ob er überhaupt noch malen könnte. Aber die Wunde verheilte.

1920 kam Buchstätter wieder in seine Wahlheimat an der Limmat. Bis 1922 lebte er in Ennetbaden, bis 1926 dann im Bahnhofquartier in Wettingen und schliesslich bis zu seinem Tod in Baden. Von den Badenern bekam er den Spitznamen «Buechi». Er war zwar stadtbekannt und hatte einige wohlhabende Förderer, doch er blieb ein Aussenseiter. Er soll 1962 mutterseelenallein gestorben sein.

Obwohl Buchstätters Bilder in vielen Badener Haushalten hängen, ist er beinahe aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Die letzte umfassende Ausstellung fand 1979 im Gluri-Suter-Huus in Wettingen statt.

Kein Winkel blieb ungemalt

Uli Münzel schrieb 1981 über ihn: «In Baden und Umgebung blieb wohl kein Winkel, keine Landschaft von seinem liebenswürdigen Pinsel ungeschildert in der Malweise eines ‹Maître primitiv›. Seinen Bildern kommt heute ein hoher dokumentarischer Wert zu.» Das gilt bis heute. Das Staatsarchiv Aargau hat aus dem Nachlass Buchstätters 30 Darstellungen von Strohdachhäusern erworben.

Der grösste Teil des Nachlasses aber ist im Besitz der Stadt Baden. 46 seiner Bilder sind in der städtischen Kunstsammlung. Die Gemeinde Wettingen besitzt ebenfalls zahlreiche Bilder, insbesondere Ansichten der Klosterhalbinsel und der Lägern.

Die Idee zur Badener Ausstellung kam Claudia Spinelli, als sie in Liestal eine Ausstellung mit Landschaftsbildern kuratierte. Dabei stiess sie auf ein Bild des Badener Stadtturms. Hans Buchstätter malte es von der Niklausstiege aus. «Seine Bilder sind eine Entdeckung», sagt Spinelli. «Insbesondere die unvollendeten Bergpanoramen. Sie wirken unerwartet modern.»

Für Claudia Spinelli ist klar, dass Hans Buchstätter keinen Platz in den vorderen Rängen der Kunstgeschichte verdiene. Die Bilder seien trotzdem interessant: Als Spiegel der Ideale und Sehnsüchte, die das Leben in der aufstrebenden Industriestadt Baden bestimmten. «Buchstätters Bilder zeigen eine heile Welt, aber immer mit einem nüchternen Unterton», sagt Spinelli. Er sei sehr nahe bei den Leuten gewesen. Neben den Stadtansichten gibt es zahlreiche idyllische Bilder aus Dättwil. Im Bauerndorf von damals schiessen Ringelblumen, Rosenstöcke und Salatköpfe aus dem Boden.

Ungezwungenes Kaffeekränzchen

Die Bilder hängen Spinelli und Trifilo in sogenannter Petersburger Hängung: Nicht eines neben dem anderen, sondern dicht beisammen auf der ganzen Wandfläche - wie es in einem Salon üblich ist. Es soll eine Ausstellung für alle sein. Mitte März findet deshalb ein «Kaffeekränzli» in ungezwungenem Rahmen statt, um über Buchstätters Bedeutung für Baden zu reden und Erinnerungen an seine Bilder auszutauschen.

Im «Salon» ist neben einigen zeitgenössischen Werken auch eine Monumentalzeichnung von Hans Trudel zu sehen. «Trudel und Buchstätter hatten fast die gleichen Lebensdaten», sagt Spinelli. «Und beide waren Aussenseiter in der Stadt.» Die Ausstellung im Kunstraum ist eine Gelegenheit, darüber zu reden, was gute Kunst ist – und wer das entscheidet.