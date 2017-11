«Martin Egloff ist in Wettingen aufgewachsen und hat die Schulen hier besucht. Nach seinem Architekturstudium und Ausbildungsjahren in Basel, Neuenburg und Luzern ist er mit

einem vollen Erfahrungsrucksack nach Wettingen zurückgekehrt. Als Ortsbürger und langjähriger Einwohnerrat kennt er die Gemeinde und die Bedürfnisse der Wettinger Bevölkerung bestens. Er engagiert sich in mehreren Vereinen und nimmt aktiv am öffentlichen Leben teil. Ohne Verbandsmitgliedschaften oder Verwaltungsratsmandate kann er unvoreingenommen, unabhängig und frei politisieren.

Aufgrund seiner langjährigen Arbeit im Wettinger Einwohnerrat und dem Einsitz im Gemeinderat seit Februar 2017 sind ihm die Abläufe und Gegebenheiten im politischen Leben von Wettingen gut bekannt.

In der kurzen Zeit als Sozialvorsteher konnte er viel Positives bewirken und hat das Ressort wieder auf Kurs gebracht. Martin Egloff vertritt eine freiheitlich-bürgerliche Haltung. Aufgrund seiner liberalen Grundwerte in Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen ist er offen für alle Anliegen. Sachbezogen kann er über die Parteigrenzen hinweg qualifizierte Lösungen finden.

Dank seiner langjährigen Berufserfahrung hat er das Wissen, Wettingen sowohl kreativ wie auch konstruktiv in die Zukunft zu begleiten und den Gemeindeammann tatkräftig zu unterstützen. Während 17 Jahren betrieb Martin Egloff ein eigenes Architekturbüro. Heute in der Position als leitender Angestellter in einer grösseren, regionalen Haustechnikfirma weiss er, wie Prozesse zu planen und zu begleiten sind. Sein Arbeitsplatz ist in der Region und ermöglicht ihm eine hohe Präsenz und Verfügbarkeit für dieses verantwortungsvolle Amt.

Ich habe Martin als integren und verantwortungsbewussten Ratskollegen kennen- und schätzen gelernt.

Ein echter Wettinger für mehr Wettingen! Ich wähle Martin Egloff als meinen Nachfolger für das Amt des Vizeammanns und empfehle Ihnen, es mir gleichzutun.»