Fasnacht Ahoi, Würenlingen! Vor Tausenden Zuschaueraugen fand am Sonntag der grösste Aargauer Fasnachtsumzug in Würenlingen statt. Wir wagten uns unter die Fasnachtswütigen im Eichledorf – lesen Sie dazu die Ereignisse rund um das Spektakel in unserem Liveblog nach.