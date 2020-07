Wer erbt bei den Grossratswahlen im Herbst die zwei freien Sitze der BDP?

Als die BDP bei den Grossratswahlen 2016 eine bittere Niederlage einfuhr, sagte Parteipräsident Roland Basler, man wolle jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern gestärkt in die Zukunft gehen. Es kam anders: Die BDP Aargau tritt in diesem Herbst nicht mehr zu den Wahlen an. Das eröffnet auch für den Bezirk Baden mit seinen 30 Sitzen im Kantonsparlament neue Möglichkeiten. Der ehemalige BDPler Michael Notter, Landwirt aus Niederrohrdorf, ist seit April CVP-Mitglied. Er tritt wie Maya Bally (Bezirk Lenzburg) als Bisheriger für die Liste «CVP Die Mitte» an und dürfte mit seiner Wiederwahl rechnen. Notters ehemaliger BDP-Parteikollege Fabian Hauser (Würenlos) verzichtet dagegen auf eine Kandidatur. Die zwei ehemaligen Badener BDP-Sitze sind also für die anderen Parteien zu «erben».

Die SP als zweitstärkste Kraft, vor vier Jahren mit einem zusätzlichen Sitz die grosse Gewinnerin im Bezirk, tritt mit einem etablierten Frauen-Trio an der Spitze an: Simona Brizzi (Ennetbaden, sie steht für den Nationalrat auf dem ersten Ersatzplatz), Lea Schmidmeister (Wettingen) sowie die Badener Stadträtin Regula Dell’Anno-Doppler. Gute Chancen dürften etwa auch die Badener Stadtparteipräsidentin Selena Rhinisperger (Platz 5 nach Alain Burger, Wettingen) oder die Obersiggenthaler Einwohnerrätin und Juso-Vorkämpferin Mia Jenni haben.

Die CVP, immer noch drittstärkste Partei im ursprünglich katholisch geprägten Bezirk Baden, hat im Grossen Rat mit der Kantonalparteipräsidentin Marianne Binder (Baden) ein starkes Zugpferd an den Nationalrat verloren. Neben Michael Notter treten für die CVP auf den Spitzenrängen die amtierende Grossratspräsidentin Edith Saner (Birmenstorf), die ehemalige Neuenhofer Frau Gemeindeammann Susanne Voser, der Ennetbadener Winzer Michael Wetzel und der Wettinger Gemeindeammann Roland Kuster an.

Die Liste der FDP führen vier Männer an, nachdem Antoinette Eckert (Wettingen) nach einer langen Politikkarriere nicht mehr für den Grossen Rat antritt: Auf Platz 1 steht der Turgemer Gemeindeammann und Unternehmer Adrian Schoop, gefolgt vom Mellinger Gemeindeammann Bruno Gretener, dem Bezirksparteipräsidenten und Gemeinderat Norbert Stichert (Untersiggenthal) und Pro-Natura-Geschäftsführer Johannes Jenny (Baden). Sowohl Jenny als auch Stichert verpassten 2016 die Wiederwahl, Stichert rutschte 2019 aber wieder nach. Erste FDP-Frau auf Platz 5 ist die Badener Einwohnerrätin Esther Frischknecht. Gute Wahlchancen dürften auch der Wettinger Gemeinderat Martin Egloff oder etwa der Badener Stadtrat Philippe Ramseier haben. Auch die Grünliberalen, die bei den nationalen Wahlen im Oktober wie die Grünen von der «grünen Welle» und einer nie gesehenen Wählergunst profitierten, treten im Bezirk Baden mit einer starken Liste an: Auf Platz 1 steht der Badener Einwohnerratspräsident und bisherige Grossrat Sander Mallien, danach folgt sein (doppelter) Ratskollege Gian von Planta, die Wettinger Einwohnerrätin Manuela Ernst und auf Platz 4 die Badener Einwohnerrätin Iva Marelli. Sie politisiert auf lokaler Ebene im liberalen Flügel für das Team Baden, und tritt deshalb für den Grossen Rat anders als die meisten ihrer Badener Parteikollegen nicht für die Grünen, sondern für die Grünliberalen an. Wenn sich der nationale Trend einer Klimawahl (trotz neuer Sorgen in Zeiten von Corona) auch auf die Grossratswahl übertragen lässt, könnte es durchaus sein, dass die GLP der SVP einen Sitz wegschnappt und auf drei Sitze kommt.

Die EVP schliesslich hatte im Bezirk Baden mit Liliane Studer eine starke Stimme. Sie ist seit dem letzten Dezember ebenfalls Nationalrätin. Ihr Nachfolger im Grossen Rat, der reformierte Pfarrer Lutz Fischer-Lamprecht, kommt wie Studer aus Wettingen und ist im grössten Aargauer Dorf zumindest lokal ein bekannter Name. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass die EVP des Bezirks Baden auch weiterhin einen Sitz in Aarau hält.