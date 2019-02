Wutausbrüche, Probleme in der Schule, Quengelphasen. Manchmal sind Eltern mit diesen Situationen überfordert und werden laut gegenüber ihrem Kind, ohne es zu wollen. Sie stellen sich die Frage: Wie kann ich Grenzen setzen, wie kann ich mich ausdrücken, ohne Macht auszuüben?

Für solche Fragen versucht die Elternrunde Baden/Wettingen Antworten zu liefern. Zwölf Elternbildungsangebote pro Jahr, das heisst Kurse, Referate und Workshops, bietet der Verein an. «Wir hören uns Referenten aus dem In- und Ausland an und wählen sie für unsere Angebote aus. Bei Schulen und Eltern informieren wir uns nach Themenwünschen», sagt Vorstandsmitglied Maren Tromm.

Gemeinsam mit Valeria Brunold, Rosalba Russo und Sélina Wönderli leitet sie die Elternrunde seit 2016 ehrenamtlich. Jedes Mitglied führt ein Ressort, laut Tromm sei man ein gutes Team: «Wir haben alle Freude dran.» Zuvor stand es einige Jahre schlecht um den Verein: Nachfolgerinnen für die Leitung zu finden, erwies sich als schwierig. Dass die Elternrunde seit mehr als 50 Jahren in der Region vertreten ist, zeigt, dass Weiterbildungen für Erziehende kein «modernes» Phänomen seien, so Tromm: «Eltern zu sein ist einer der herausforderndsten Jobs. Logisch, wenn man wie bei anderen Aufgaben auch als Eltern Weiterbildungen in Anspruch nimmt.»