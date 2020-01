«Wenn man mich kleinkariert oder bünzlig nennt, fasse ich dies als Lob auf»

Wenn es Leute gebe, die ihn deswegen klein kariert oder bünzlig fänden, dann fasse er das eher als Lob auf. «Man kann weltoffen sein, wenn man mit einer Region verbunden ist.» Einen erfolgreichen Bäcker würde man ja auch nicht fragen, weshalb er sein ganzes Berufsleben in seine Firma investiert habe. Und die Bilanz von Marc Périllard kann durchaus als erfolgreich bezeichnet werden. Das Anfang 13,5 Millionen Franken hohe Prämienvolumen konnte er in den letzten drei Jahrzehnten mit 45 Millionen Franken mehr als verdreifachen.

Erstens habe er schon früh sein Flair für das Verhandeln und Feilschen entdeckt. «Und zweitens hatte ich nach der Grundschule schlicht keine Lust mehr auf Schule», sagt er lachend. Nach der Ausbildung habe ihn sein Lehrmeister gefragt, wie Périllards Zukunftspläne aussehen würden. Er habe diesem geantwortet: «Eines Tages sitze ich auf Ihrem Stuhl». Die Antwort des Lehrmeisters: «Dann muss aber noch etwas mehr kommen.» Périllard, hatte laut eigener Aussage in der Berufsschule eher mittelmässige Noten vorzuweisen. «Mir ging es nicht in erster Linie um Karriere oder um das Chef-Sein. Nein, mir gefiel es schon früh, Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu führen.» Das habe nicht zuletzt auch mit seinen Erfahrungen in der Pfadi Wettingen zu tun.

«Versicherer generieren viel Wert für die Volkswirtschaft»

Apropos Zahlen: Was sagt Périllard zur These, wonach ein Versicherer jedes noch so unnötige Produkt an den Mann, respektive die Frau zu bringen versuche? «Die Zeiten der Umsatzbolzerei sind vorbei, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass heute nur noch top ausgebildete Personen bei der «Mobiliar» arbeiten.» Auch seien die Beratungen heute viel individueller als früher. «Heute kommt es nicht selten vor, dass wir einem Kunden von einer Versicherung abraten oder ihn von einer Reduktion der Deckung überzeugen.» Nicht zuletzt deshalb glaubt Périllard, dass das Ansehen der Versicherungsbranche in den letzten Jahren gestiegen sei. «Wir sind nicht mehr einfach die Haustüre-Klinkenputzer.»

Natürlich sei es das Ziel eines Versicherers, seine Kunden optimal zu versichern. «Das ist gerade auch das, was mich am Beruf immer so gereizt hat: Den Menschen wenigstens finanziell zu helfen und eine Zukunft zu ermöglichen, wenn das Schlimmste eintrifft.» Und nicht zuletzt dürfe man die Wertschöpfung nicht ausser Acht lassen, welche die Versicherer für die Volkswirtschaft generieren. «Dank einer Versicherung kann zum Beispiel ein Betrieb der niedergebrannt ist, schnell wieder aufgebaut werden.»

Zweite These: Heute besteht in der Gesellschaft ein Hang zur Überversicherung. «Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen», so Périllard. «Je besser es einer Gesellschaft geht, desto mehr sind Versicherungen gefragt. Es geht um die Wahrung des Wohlstandes.»

Eine Badenfahrt und das Stadtfest präsidiert: «Schlicht einzigartig»

Wer nun denkt, Périllard sei ein stiller Bürogummi gewesen, der liegt falsch, respektive kennt Périllard nicht. Das Gegenteil war der Fall. Allen voran sein Engagement als Präsident der Badenfahrt 2007 und des Stadtfests 2012 sind vielen Badenerinnen und Badenern in bester Erinnerung. «Ich war politisch nie aktiv. So konnte ich auf meine Weise der Gesellschaft etwas zurückgeben.» Die Badenfahrt sei schweizweit einzigartig. «Was Vereine und Ehrenamtliche während zehn Tagen auf die Beine stellen, sucht seinesgleichen. Es ist immer wieder wahnsinnig eindrücklich, welches Zusammengehörigkeitsgefühl die Badenfahrt erzeugen kann.»