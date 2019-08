Lena-Andrea Arnet kommt direkt aus der Schule zum Interviewtermin. «Dieses Edelweisshemd ist von meinem Bruder», sagt sie und blickt auf das traditionelle Schweizerhemd. Mit ihrem jüngsten Bruder teilt die 15-jährige Spreitenbacherin nicht nur das urchige Hemd, sondern auch die Begeisterung für das Schwingen, den Schweizer Nationalsport.

Lenas Bruder hat vor drei Jahren mit Schwingen angefangen. Seine vier Jahre ältere Schwester begleitete ihn immer wieder und sah sich das Treiben während des Trainings und an den Schwingfesten an. Schliesslich probierte sie die Sportart selbst aus. Doch bereits nach wenigen Trainingsstunden hörte sie auf. Nicht zuletzt die Kommentare von Familien und Freunden hielten sie ab, weiterzumachen. «Sie sagten, das ist doch nichts für ein Mädchen», sagt Lena.

So habe sie sich voll dem Reitsport zugewandt. Das Schwingen liess sie trotzdem nicht ganz los. Als dann auch noch ein Freund ihr sagte, sie solle es nochmals probieren, stieg sie Anfang Jahr erneut in die Schwingerhosen. «Es macht mir Spass», sagt sie. Normalerweise trainiert Lena zweimal pro Woche mit den Aargauer Schwingerinnen in Brugg. «Nach dem Training bin ich jeweils zufrieden, aber absolut ausgepowert.»

Die Kommentare, die sie jetzt zu hören bekommt, sind mehrheitlich interessiert und bewundernd. Hin und wieder wird sie für ihr Hobby belächelt. Doch das lässt sie nun kalt: «Diese Leute haben doch keine Ahnung.» Beim Schwingen gehe es nicht nur um Stärke, sondern auch um Kondition und Geschicklichkeit.

Der Eidgenössische Frauenschwingverband (EFSV) kennt das Problem der Stigmatisierung. Momentan sind rund 170 Schwingerinnen im Verband, das ist ein Bruchteil der über 5800 Männer, die als Schwinger registriert sind. «In den letzten Jahren hatten wir aber ein jährliches Wachstum von rund 10 bis 15 Mitgliedern pro Jahr zu verzeichnen», sagt Mediensprecherin Natalie Siffert. Das sei auch dem wachsenden Medien- und Gesellschaftsinteresse am Schwingen zu verdanken.