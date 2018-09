Bei den einen ist es Harry Potter, bei den anderen Bertold Brechts Dreigroschenoper und bei wieder anderen ein Mathematikbuch. Die meisten Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Baden sind den Anweisungen ihrer Lehrer gefolgt. Sie sollten am Dienstagmittag ein Buch mitbringen und sich alle auf der Wiese bei der Dreifach-Turnhalle versammeln. Die Veranstaltung ist der Auftakt des Projekts «Lesejahr», mit dem die Kantonsschule den Schülern wieder mehr Freude am Lesen vermitteln will.

Dass diese momentan nicht so gross ist, zeigt folgende Szene. Simon Chen, Spoken-Word-Artist, den die Schule zum Start des Projekts eingeladen hat, fragt: «Wer hier liest regelmässig Bücher ausserhalb des Unterrichts?» Etwa 50 Schüler heben ihre Hände. Die anderen fast 1000 schauen verlegen zur Seite.

Dieses Verhältnis soll sich nun durch das «Lesejahr» ändern. Das Projekt funktioniert so: Die Schüler können einzeln oder in Gruppen jedes gelesene Buch bis im nächsten Mai registrieren. Zusatzpunkte gibt es zum Beispiel für das Lesen von Aargauer Büchern oder wenn man sich als Bookface fotografiert. Das bedeutet, ein Buch so in die Kamera zu halten, dass der Einband das eigene Gesicht ergänzt.

Freie Halbtage zu gewinnen

Den Siegern winken unter anderem eine Reise in den Europa-Park, E-Book-Reader oder — und das löste unter den Schülern grossen Applaus aus — freie Halbtage. Ausserdem erweckt das «Lesejahr» vielleicht auch den Lokalpatrioten in den Schülern. Denn die Kanti Wohlen hat sich dem «Lesejahr» angeschlossen und tritt gegen die Kanti Baden an.

Ins Leben gerufen haben das Projekt zwei Mediothekarinnen der Kantonsschule Baden: Die Mediotheksleiterin Nina Santner und Melanie Sigg, die nun das «Lesejahr» leitet. Santner sagt: «Wir wollen, dass die Schüler merken, dass Lesen Freude machen kann. Nach der Primarschule nimmt bei vielen das Interesse ab.» In der Kanti werde zwar viel gelesen und Literatur habe einen hohen Stellenwert. Beispiel: Wenn man die Bücher, die ein Schüler in seiner Kanti-Laufbahn lesen muss, aufeinanderstapeln würde, wäre der Bücherturm laut Sigg rund einen halben Meter hoch.