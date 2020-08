Weniger Parkplätze und Tempo 20 beim AZ-Hochhaus? Das sagt Eigentümer Hans Wanner

Der Badener Stadtrat soll die Verkehrssituation beim AZ-Hochhaus attraktiver gestalten, womöglich sogar eine Begegnungszone mit Tempo 20 und Vortritt für Fussgänger einrichten. Das hat der Einwohnerrat am Dienstagabend beschlossen. Er überwies ein Postulat von Nadia Omar (Team Baden) mit der entsprechenden Forderung.

Als Eigentümer am meisten betroffen von dieser Forderung ist Hans Wanner, dem das AZ-Hochhaus gehört. «Es freut mich, dass das Postulat überwiesen worden ist», sagt er. Er schaue die Thematik nicht als Eigentümer an, sondern als ehemaliger Stadtplaner von Baden. Wanner macht klar, dass es für ihn hier nicht um Parteipolitik geht. «Man muss das nicht von links oder rechts her anschauen.»

Omar verwies in der Einwohnerratsdebatte auf den Wakkerpreis. Baden habe diesen auch dank der Aufenthaltsqualität für Fussgänger erhalten. «Dem pflichte ich grundsätzlich bei. Es ist nun eine logische Folge, dass Baden weitere Zonen attraktiver gestaltet», sagt Hans Wanner. Und weiter: