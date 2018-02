In den Grossen Bädern in Baden gibt es 16 warme Thermalquellen, in den Kleinen Bädern in Ennetbaden sind es drei. Zusätzlich gibt es mindestens zwei kalte Quellen im Limmatknie. Historisch am bedeutendsten sind der Grosse und der Kleine Heisse Stein, die St. Verena- und die Wälderhutquelle am Kurplatz.

In der frühen Neuzeit hatten die kleineren Badegasthäuser Sonne, Bären, Ochsen, Raben und Blume Anteile daran. Die grossen Gasthöfe Hinterhof und Staadhof hatten eigene Hausquellen.

Im 19. Jahrhundert wurden die Limmatquelle (die den Bau der Hotels Limmathof, Schiff und Freihof ermöglichte), die Verenahofquelle, die Kesselquelle im Ochsen sowie die Schwanen- und die Adlerquelle in Ennetbaden erbohrt. Die zur Römerzeit genutzte Widchenquelle wurde 1960 wiederentdeckt. (AF.)