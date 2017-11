«Ich habe inzwischen gute Arbeit geleistet. Und sogar der amtierende Stadtammann Geri Müller hat sich für mich als sein Nachfolger ausgesprochen.» Zwar schaffte Sandra Kohler (parteilos) am 24. September überraschend den Sprung in die Exekutive, landete aber im Stadtammann-Rennen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Trotzdem glaubt sie an ihre Chance: «Vor dem 1. Wahlgang gab es viele Stimmen, die mir die Wahl als Stadträtin nicht zugetraut hätten.» Viele Stimmbürger seien noch unentschlossen. «Abgerechnet wird am 26. November.»

Zu sprechen kam Patrik Müller auch auf die angespannten Finanzen in Baden, wobei sich zeigte, dass sich alle drei Kandidaten für eine Steuerfusserhöhung warm machen können, wenn denn auch gleichzeitig an den richtigen Orten gespart würde. Differenzen taten sich derweil bei der aktuellen Abstimmungsvorlage über das neue Sekundarschulzentrum Burghalde auf – ebenfalls am 26. November stimmen die Badener über einen 98-Millionen-Kredit ab. Obwohl der Gesamtstadtrat die Vorlage vor das Volk bringt, lehnen Obrist und Kohler den Kredit ab.