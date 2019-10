Seit das kantonale Amt für Verbraucherschutz im Juli bekannt gab, bei rund einem Drittel von 108 Wasserproben seien Rückstände des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil gefunden, bei rund zehn Prozent der Grenzwert gar überschritten worden, herrscht Ungewissheit: Welches sind die betroffenen Gemeinden?

Zwei Grossräte reichten einen Vorstoss ein: Thomas Leitch und Martin Brügger (beide SP) fänden es am einfachsten, wenn der Kanton die Gemeinden nennen würde, in denen der Grenzwert (0,1 Mikrogramm pro Liter) überschritten wurde.

Das «Badener Tagblatt» hat derweil alle Gemeinden im Bezirk Baden angeschrieben. Die Antworten fallen erfreulich aus: Mit Ausnahme von Obersiggenthal teilte keine Gemeinde mit, dass Grenzwerte überschritten worden seien.

In vereinzelten Quellen weniger Gemeinden wurden zwar Rückstände der Abbauprodukte des Pflanzenschutzmittels gefunden, jedoch in so geringer Menge, dass das Trinkwasser vom Kanton als einwandfrei befunden wurde.

So beispielsweise in Turgi (0,02 Mikrogramm), Fislisbach (0,021) und Untersiggenthal. In fast allen anderen Gemeinden wurden keine Rückstände nachgewiesen, unter anderem in Baden, Ennetbaden, Ehrendingen, Neuenhof, Killwangen, Gebenstorf, Stetten, Niederrohrdorf, Remetschwil, Spreitenbach, Wettingen, Würenlos und Würenlingen.

In Oberrohrdorf wurde das Wasser bei der letzten amtlichen Untersuchung auf 38 verschiedene Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht (alle Resultate im grünen Bereich), Chlorothalonil war jedoch nicht dabei.

Nun hat die Gemeinde beim Kanton eine Untersuchung des Trinkwassers auch auf diesen Stoff beantragt. Ebenso in Freienwil: Das Wasser wurde bisher noch nie auf diesen Stoff untersucht, das soll bei der nächsten Probe nachgeholt werden.

Die Chance einer Verunreinigung des Wassers sei aber gering, da beide Quellen ihren Ursprung im Wald hätten, teilt der Gemeinderat auf Anfrage mit. (pkr)