Am 26. November 2016 um 17.05 Uhr hatte ein Mann mit unterdrückter Nummer das Casino Baden angerufen und gesagt, im Gebäude befinde sich eine Bombe, die gleich explodieren werde. Die 125 Menschen, die zu dem Zeitpunkt im Spiel- und Gastrobereich anwesend waren, wurden unverzüglich evakuiert. Am 13. Oktober 2017 wurde ein 24-jähriger, im Kanton Zürich wohnhafter gebürtiger Tscheche festgenommen. Jano (Name geändert) gab zu, der Bombendroher gewesen zu sein. Bereits zwei Monate später lag die Anklageschrift wegen Schrecken der Bevölkerung und Nötigung vor. Im Mai dieses Jahres war die Verhandlung vor Bezirksgericht Baden anberaumt. Aus gesundheitlichen Gründen tauchte Jano weder zu jenem Termin noch zum zweiten im Juli auf. Zum dritten Verhandlungstermin am Mittwochabend nun erschien Jano wider Erwarten.

Mit dem Partner vor Gericht

Der schlanke, fast kindlich wirkende Beschuldigte in Shorts, T-Shirt und Turnschuhen war dabei in Begleitung eines einige Jahre älteren Mannes. «Das ist mein Mann», erklärte Jano vor der Gerichtsverhandlung strahlend. Seit fünf Jahren seien sie zusammen, seit Januar dieses Jahres verheiratet. Stolz präsentierte er den Damenring an seiner linken Hand, deutete auf den breiten Ehering seines Partners, fiel diesem immer wieder um den Hals, küsste und herzte ihn. Es war nicht zu übersehen: Das ist die ganz grosse Liebe.

Die beiden sind nicht nur unbändig ineinander verknallt – aus lauter Liebe war Jano gar zum Bombendroher geworden. An jenem Novembertag 2016 weilte der Bursche in seiner Heimat und rief von dort seinen Partner an. Der war im Casino am Gamblen und hatte deshalb keine Lust auf ein längeres Telefongespräch. Das brachte Jano, der sich mit seiner Schwester gestritten und Chrystal Meth konsumiert hatte, zur schieren Verzweiflung. «Ich dachte, bei einer Bombendrohung muss er das Casino verlassen.» Dem war denn auch so. Erst nach dreieinhalb Stunden konnte das Casino Baden wieder geöffnet werden. In der Zwischenzeit war dem Betreiber ein finanzieller Schaden von 93'600 Franken entstanden.