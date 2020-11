Weihnachtsbeleuchtung erhitzt Gemüter schon wieder - Gewerbe-Präsident räumt Fehler ein

Die Vorgeschichte ist folgende: Die Weihnachtsbeleuchtung bewegt die Würenloser Gemüter schon seit ihrem erstmaligen Einsatz vor zwanzig Jahren. Da ist ein gelber Stern, der zu Fusse eines Würenloser Wahrzeichens liegt, nämlich dem Doppelzwiebelturm der Alten Kirche. Farbe und Form dieses Turms sind denn auch der Grund des Anstosses. Letzteres erinnere manche an viele andere Dinge statt an den altehrwürdigen Kirchturm. «Die Shoppenflasche ist dabei noch die harmloseste Assoziation», sagt der Präsident des Gewerbevereins Würenlos, Michael Spühler gegenüber der AZ lachend.

In Würenlos sorgt die Weihnachtsbeleuchtung für Kopfschütteln. Leute fragen sich, weswegen nun doch wieder die alten Sujets an den Strassenlaternen montiert wurden. Auf Facebook schreibt eine Userin: «Wie isch jetzt das gsi mit de neue Wiehnachtsbelüüchtig ab 2020?». Darunter ein Bild mit eben dieser Festbeleuchtung «aus dem letzten Jahr».

Spühler muss es wissen, denn der Gewerbeverein ist Besitzer der Beleuchtung. Er hat 2018 aufgrund der wiederkehrenden kritischen Voten die Bevölkerung erst dazu aufgerufen, Vorschläge für eine neue Beleuchtung zu machen. In einem zweiten Schritt liess er sie über die Varianten abstimmen. Ein Prototyp des Gewinnerdesigns sollte am diesjährigen Christkindlimärt präsentiert oder als Einzelstück zwischen die alten Zwiebeltürme zur Beurteilung aufgehängt werden.

Was war der Grund, dass dies nun doch nicht der Fall ist? sDie Prioritäten hätten sich verschoben, so Spühler. «Es ist sicher verständlich, dass in der aktuellen Situation mit dem Coronavirus die Weihnachtsbeleuchtung nicht zuoberst auf der Liste gestanden hat», meint er. Die Spendengelder, die der Gewerbeverband für die Herstellung des Prototyps gesammelt hatte, würden aber selbstverständlich nur dafür verwendet. «Das garantiere ich. Da wird nichts vermischt», stellt der Präsident des Vereins klar.

Und so soll Würenlos zukünftig erleuchtet werden: