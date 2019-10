Autos parken vor dem Gebäude, das neben der Avia-Tankstelle direkt an der Hauptstrasse in Neuenhof steht. Immer wieder ertönt eine Klingel, wenn jemand in das Gebäude läuft. Zwei Frauen in grünen Shirts und blauen Jeans begrüssen die Gäste freundlich. Um sie herum stehen und hängen allerlei Dinge. Manchmal nach Farbe sortiert, manchmal nach Funktion. Das Brocki «Dies&Das» hat vieles zu bieten: von Lesebüchern über Geschirr bis zu Vintage-Kinderwagen.