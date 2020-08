Wechsel an Spitze von Avectris: CEO Thomas Wettstein verlässt das Badener IT-Unternehmen

«Meine Zeit als CEO von Avectris stand im Zeichen der strategischen Neuausrichtung und eines starken Wachstums. Beides haben wir erfolgreich geschafft», sagt Wettstein. «Nun ist es Zeit, die Verantwortung für die nächste Phase in neue Hände zu geben.» Avectris bietet unter anderem IT-Sicherheitsberatungen und hybride Cloud-Lösungen an. Das Unternehmen mit Sitz an der Bruggerstrasse beschäftigt 460 Angestellte. Nach eine erfolgreichen 2019 mit Umsatzsteigerung von 40 Prozent und der Übernahme von Comicro im April 2019 schnappte sich Avectris dieses Jahr mit Logicare eine weitere Firma. (az)