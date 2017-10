Auf der rechten Seite der Limmat, in der Kurve der Wettingerstrasse beim Landvogteischloss, bewirtschaftet die Stadt gut 20 meist gut besetzte Parkplätze. Ein unterirdisches Regenrückhaltebecken reguliert den hier mündenden Ausfluss des Wettingerbaches. Bis Ende der 50er-Jahre stand in diesem Areal ein Wohnhaus mit Garten und im unteren Teil bis 1963 eine Scheune im ehemaligen Hühnerhof. Das halbbäuerliche Anwesen verdankt seinen Namen dem letzten privaten Besitzer. Hans Jakob Stohler, 1819 in Pratteln BL geboren, praktizierte nach einer abenteuerlichen Berufslaufbahn in Basel als Zahnarzt. 1887 bezog er als wohlhabender Rentner das Wohnhaus am St. Annarain, das er ein Jahr zuvor für 20 500 Franken gekauft hatte. Hier lebte er zurückgezogen, freigebig gegen Arme und freundlich gegenüber jedermann.

Mit grosser Hingabe und Geduld betreute er auch verschiedene Kleintiere. Er starb am 23. Februar 1894 und vermachte sein Haus mit Scheune und Umland, das nach ihm benannte «Stohlergut», dem Spitalgut der Ortsbürgergemeinde Baden, die es seitdem verwaltet. In neuester Zeit ist das Stohlergut an Badenfahrten wiederholt und mit grossem Erfolg als Fest- und Bühnenplatz benutzt worden.





