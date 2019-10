Warum wollen Sie Gemeinderat werden? Sechs Fragen an die beiden Kandidaten

In Ehrendingen kommt es zum Duell um den freiwerdenden Gemeinderatssitz von Richard Fischer (Pro Ehrendingen). Dieser tritt per Ende Jahr aus beruflichen Gründen zurück. Am Sonntag wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin bestimmt.

Die beiden Kandidaten:

Neide Zimmermann

Alter: 50

Partei: CVP

Beruf: Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF

Zivilstand: verheiratet, drei Kinder

Hobbys: Lesen und Sport im Allgemeinen

Heiner Hossli

Alter: 65

Partei: Pro Ehrendingen

Beruf: Pensionierter Polizeichef Brugg

Zivilstand: geschieden, lebt mit Partnerin und ihrem Sohn, zwei erwachsene Kinder

Hobbys: Blasmusik, Motorrad, Sport