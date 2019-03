Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt sich die Wettinger GLP-Einwohnerrätin Yvonne Hiller ein. Deshalb reichte sie im Oktober zwei Motionen beim Gemeinderat ein. In der einen forderte sie diesen dazu auf, ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung umzusetzen; in der anderen das Anmeldeprozedere für die Kinderbetreuung zu verbessern. Darüber hinaus lancierte sie im Januar auf der Online-Plattform petitio.ch eine Petition, die am Ende 236 Unterstützer fand: «Die hohe Zustimmung auf petitio.ch macht deutlich, dass das aktuelle Kinderbetreuungsangebot in Wettingen für viele nicht zufriedenstellend ist», sagte Hiller im Januar zur AZ.

Inzwischen hat der Gemeinderat die Motionen beantwortet, aber nicht im Sinne der Motionärin. Die Exekutive empfiehlt den Einwohnerräten, an der nächsten Sitzung vom 14. März eine der Motionen abzulehnen und diejenige zum Anmeldeverfahren in ein Postulat umzuwandeln. Der Gemeinderat hält die Stossrichtung von Letzterer zwar für berechtigt, aber: «Unter den aktuellen Gegebenheiten ist das aktuell entwickelte Anmeldeprozedere das effizienteste.» In Wettingen sei inzwischen ein Weg gefunden worden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Da widerspricht Hiller: «Nein, familienfreundlich ist die aktuelle Betreuungssituation in Wettingen wirklich nicht», schreibt sie in einer Stellungnahme im Namen der «IG familienfreundliches Wettingen».