Am Sonntag, 28. Januar 2018, kurz vor 23 Uhr, fuhren zwei Audi-Fahrer auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Aufgrund fehlender Ortskenntnisse hielt der 44-jährige Lenker des schwarzen Audis kurz vor dem Baregg-Tunnel auf der Sperrfläche an.

Ein 41-jähriges Familienmitglied, das mit einem grauen Audi unterwegs war, hielt daneben auf dem Normalstreifen an, um mit ihm die Details der Weiterfahrt zu besprechen. Ein nachfolgender BMW-Fahrer bemerkte die stehenden Autos zu spät und kollidierte mit dem grauen Audi, worauf dieser in den schwarzen Audi geschoben wurde.

Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 50'000 Franken.

Die Kantonspolizei klärt nun die genauen Unfallumstände ab. Den drei Fahrern wurde der Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen.

