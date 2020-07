Vor 50 Jahren explodierte im Pfadilager ein Blindgänger – Grossrat Sander Mallien erinnert sich

Heute vor 50 Jahren explodierte der Blindgänger. Die Badener Pfadfinder des Zuges Helios der Abteilung Hochwacht verbrachten das Sommerlager 1970 im Berner Oberland, in Schwefelbergbad im Gantrisch. Bei einer Bergwanderung passierte das Unglück. Sechs Pfader wurden dabei teilweise schwer verletzt: Thomas Renold, Felix Terrier, Peter Gröbly, Eric Stauffer, François Schmid und Sander Mallien, Badener Grossrat und derzeitiger Einwohnerratspräsident. Mallien war damals 12 Jahre alt. Ihn traf es am schlimmsten. Er erinnert sich noch gut an den Unglückstag: «Am Morgen des 30. Juli starteten wir von unserem Lagerplatz unterhalb des Kurhotels Schwefelbergbad zu einer Wanderung. Der Aufstieg war anstrengend und wir jüngsten Pfadis beschlossen deshalb, zu siebt über eine kürzere Route vorzeitig wieder ins Lager abzusteigen.»

Das rostige Geschoss einer Panzerabwehrkanone

An den Hängen lag noch Schnee. «Ich genoss das sommerliche Herunterrutschen über die Schneeflecken, als ich plötzlich sah, dass meine Kameraden offenbar etwas Interessantes gefunden hatten, und eilte auf sie zu», erzählt Mallien. «In diesem Augenblick warf ein Kamerad das Ding wieder weg, da es rostig war und offenbar doch nicht so interessant. Genau in die Richtung, aus der ich hinzukam.» Das mit einem Aufprallzünder ausgestattete Geschoss einer Panzerabwehrkanone der Armee explodierte. «Als nächstens fand ich mich, bei vollem Bewusstsein, am ganzen Körper blutend am Boden wieder», sagt Mallien. Da er unter Schock stand, habe er zunächst fast keinen Schmerz gespürt. «Aber ich hatte Angst, da ich meinen offenen Bauch und meine vielen anderen Fleischwunden sah. Und ich hörte, dass fast alle meiner Kameraden ebenfalls verletzt waren.»

Es war neblig und kalt an dem Tag. Einer der weniger schwer verletzten Buben eilte den Berg hinunter, um im Kurhotel Schwefelbergbad Verbandsmaterial zu holen. Ein anderer, welcher am Bein verletzt war, rutschte kurze Zeit später ebenfalls den Hang hinab. Am gegenüberliegenden Hang hörte ein wanderndes Ehepaar die Explosion, suchte mit dem Feldstecher die Umgebung ab und entdeckte den am Bein blutenden Pfader und eilte zu ihm. Er konnte gerade noch rapportieren, was geschehen war, bevor er ohnmächtig wurde. Das Ehepaar schlug Alarm.