«Von wegen störrische Vierbeiner» – Alois Feltrin beschäftigt seit über 70 Jahren mit Eseln

Fünf Tage in der Woche machen sich Alois Feltrin und seine Frau Heidi vormittags auf den Weg von Nussbaumen auf die Baldegg oberhalb. Dort werden sie im Stall vom Hof der Familie Rymann, sehnsüchtig vom «Salome» und «Lady» erwartet. «Equus asinus asinus» – zu Deutsch Hausesel werden die beiden Damen gemeinhin genannt. Im Leben von Feltrin spielen sie seit dessen Jugend eine grosse Rolle. Seit acht Jahren ist der 81-Jährige gar diplomierter Eselführer.

Als Sohn eines Italieners und einer Katalanin in Untersiggenthal aufgewachsen, hatte Feltrin in St. Gallen und Zürich Ökonomie studiert und später an der Kanti Baden 28 Jahre Wirtschaft und Recht unterrichtet Mehr als 30 Jahre hatte er sich fürs Kurtheater Baden engagiert, die Hälfte davon als Präsident der Theaterstiftung. Auf eine Legislatur als FDP-Vertreter im Einwohnerrat Obersiggenthal war Feltrin 1989 als Richter ans Bezirksgericht Baden gewählt worden – ein Amt, das er 20 Jahre ausübte.

Es geschah in Organyà

Ob er sich in seinem Berufsleben auch mit der einen oder anderen Eselei hatte herumschlagen müssen, bleibt geheim. Sicher ist, dass er als Achtjähriger erstmals auf einem Esel sass. «Do het’s mer dr Ärmel inegno». Es war in Organyà, einem katalanischen Bergdorf, dem Geburtsort von Feltrins Mutter. Dort verbrachte die Familie ihre sämtlichen Ferien und noch heute zieht es Alois und seine Familie mehrmals jährlich dorthin.

«In meiner Kindheit hatte der Ort 1000 Einwohner und mindestens 100 katalanische Riesenesel. Heute leben noch etwa 800 Menschen in Organyà und der Eselbestand ist noch stärker zurückgegangen. Als ich 1947 zum ersten Mal auf ein solches Tier geklettert und einfach losgeritten bin, war es um mich geschehen.» Was heute vorwiegend Maschinen erledigen, taten damals die Esel: In grossen, an ihren Flanken hängenden Körben, trugen sie die Ernte vom Feld in die Scheunen.