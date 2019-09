Makellos rund und in sattem Gelb strahlte er aus dem nur leicht verschleierten Dunkelblau. «Es war als hätt’ der Himmel / Die Erde still geküsst . . .». Treffender als Joseph von Eichendorff in seinem Gedicht «Mondnacht» hätte man die Stimmung am Samstag nicht beschreiben können.

Und just an dem Abend wurde der Mond auch ins Zentrum des Schweizer Kindermuseums gerückt, wo er von Gross und Klein hautnah erforscht, bestaunt und bewundert werden kann – egal, ob er sich am Himmel droben rund präsentiert, als Sichel oder gar nicht.

Die neue Sonderausstellung «Rakete, Mond und Sterne» im Dachgeschoss der Villa Funk am Ländliweg ist eine mitreissende Forschungsreise über 384 400 Kilometer.

Ganze Mission hat 195 Stunden gedauert

«Wer auf dem Mond gewesen ist, für den gibt es auf Erden keine Ziele mehr», sagte Apollo-11-Astronaut «Buzz» Aldrin, der am 21. Juli 1969 als zweiter Mann den Erdtrabanten betreten hatte. Das Kindermuseum ist nun aber ein sehr valables Ziel für alle, die – nach menschlichem Ermessen – wohl nie höchstpersönlich auf dem Mond stehen werden. Bereits der Grossaufmarsch zur Vernissage machte deutlich: Das Thema fasziniert Gross und Klein.

Zwischen einem Grusswort von Stadträtin Ruth Müri und einer fast 40-minütigen Video-Reise durchs Universum unter Führung des Planetariums Zürich bildete die Live-Zuschaltung des Schweizer Astronauten Claude Nicollier aus dem Space Center in Lausanne den Höhepunkt des offiziellen Teils.