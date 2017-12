Das Licht ist gedämmt, die Räume sind hell und haben einen weissen, oliven, mintgrünen sowie blauen Anstrich. Auf den Holztischen leuchten Kerzen und auf den Stühlen haben Gäste Platz genommen. «Das Ambiente spricht mich sehr an. Eindrücklich ist vor allem der Raum im ersten Stock», sagt Marc Diehl. Heinz Wetter fügt an: «Es ist eine absolute Bereicherung für die Innenstadt. Ich bin optimistisch, dass es gut laufen wird.»

Die Rede ist vom «Colombo», dem neuen Gastrolokal an der Bahnhofstrasse in Baden. Am Freitagabend hat es seinen Betrieb offiziell aufgenommen. Hinter dem «Colombo», nach dem italienischen Seefahrer «Cristoforo Colombo», der im Jahr 1492 Amerika entdeckte, benannt, steckt Carlos Ferreira. Ferreira, der auch die Tapas-Bar Mira an der Stadtturmstrasse führt, ist froh, dass sein Team nun loslegen und er seine Aufgabe als Gastronom übernehmen kann. «Es liegt eine strenge Zeit hinter uns», sagt er und spricht damit die rund dreimonatigen Umbauarbeiten an. Denn wo heute der Gastrotempel steht, war bis Anfang dieses Jahres der Möbelladen «in!baden» eingemietet. «Ich finde, dass der Umbau sehr gut gelungen ist», sagt Ferreira. Rund 1,5 Millionen Franken hat er aus eigener Tasche investiert.