Auch das filmische Original «Death at the Funeral» aus dem Jahr 2007 überzeugt mit Witz und Tempo. Der Film von Frank Oz und Dean Craig war denn auch ein grosser Erfolg an den Kinokassen. Eine erste Theaterfassung entstand erst letztes Jahr und wurde im Zürcher Oberland aufgeführt. Die Stückwahlkommission der Bühne Wehntal wusste beim Besuch einer der dortigen Vorstellungen ziemlich schnell, dass «Sterben für Anfänger» das Stück der Saison 2019 werden sollte.

Wie macht man aus einem Film ein Theaterstück? Keine leichte Aufgabe für Profiregisseur René Schnoz, den sich die Wehntaler für die diesjährige Inszenierung holten. «Filme sind schneller geschnitten als Theater und beinhalten viele Szenenwechsel. Daher entschied ich mich für ein einfaches, sprich neutrales, Bühnenbild», erklärt Schnoz, der künstlerisch sowohl im Theater wie auch beim Film zu Hause ist. Ein grosser Umbau des Bühnenbildes während der Vorstellung fällt weg, so seien die Szenenwechsel einfach schneller, meint er abschliessend.

Trauerfeier unter einem schlechten Stern

Das Stück ist anspruchsvoll, auch wenn es leicht und lustig daherkommt. Anspruchsvoll sind die Technik, die permanent wechselnden Licht- und Tonverhältnisse und nicht zuletzt das rasante Spiel der Schauspieler. Hier stecken seit April viele Probenstunden dahinter. Aber René Schnoz zeigt sich anlässlich der Premiere äusserst zufrieden mit «seinem» Ensemble.