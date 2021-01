Vom Badener Stadtturm bröckelt Verputz ab – nun sorgt ein Netz für Sicherheit

Beim Badener Stadtturm ist es zu lokalen Abplatzungen gekommen, wie die Stadt mitteilt. Verputz bröckelte mehrfach bei der südöstlichen Kanzel ab und zu Boden, ohne dass Personen zu Schaden gekommen wären, sagt Reto Som, Leiter Unterhalt Gewerbe und Verwaltungsliegenschaften. Ursache ist eine defekte Dachentwässerung, ausgelöst durch Wasser und Frost.

Am Donnerstag sind ein Netz und eine Folie an der betroffenen Kanzel angebracht worden, so dass kein weiterer Verputz die 30 Meter tief zu Boden fallen kann. Das soll für die Sicherheit von Passanten und Fahrzeugen sorgen. Zudem sei die Stelle provisorisch geflickt worden. Für die Arbeiten in luftiger Höhe war eine Hebebühne im Einsatz.

«Die Flickarbeiten werden wir im Frühling ausführen», sagt Som. Dafür sind wärmere Temperaturen nötig. Zudem muss die betroffene Ecke der Fassade für die Arbeiten austrocknen. «Das wird man nachher aber nicht mehr sehen», sagt Som. Die Arbeiten werden in Koordination mit der Denkmalpflege ausgeführt. Wie hoch die Kosten für die Reparatur ausfallen wird, ist noch unklar. (pz)