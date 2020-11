Vier Haltestellen für eine Viertelmillion: Quartier-Bewohner wehren sich gegen Kürzung der Buslinie

Es geht um vier Bushaltestellen: Kraftwerk, Roggebode, Pavillon und Langmatt. Sie sollen ab nächstem Jahr nicht mehr bedient werden. So will es der Kanton Aargau – aus Kostengründen. Mit der Eröffnung der Wellness-Therme «Fortyseven» wird die Linienführung der RVBW-Linie 9 angepasst. Der Bus soll vom Alterszentrum Kehl nur noch bis zum Bahnhof Baden verkehren.

Die Linie 3 wird mit einer Schlaufenfahrt vom Bahnhof im Viertelstundentakt das Thermalbad erschliessen. Bewohner des Gebiets Roggebode können über einen Fussweg die Bushaltestelle Schellenacker auf der Bruggerstrasse erreichen.

Gegen diesen Entscheid wehren sich nun die betroffenen Quartierbewohner. Der Römerquartierverein hat 250 Unterschriften gesammelt und beim Stadtrat deponiert. Baden solle alles unternehmen, damit der Kanton die geplante Kürzung wieder rückgängig mache. Der Aufforderung beigelegt wurde ein Schreiben des Quartiervereins Kappelerhof und der Villa Langmatt. Zudem reichten die Einwohnerräte Georg Gindely (SP) und Steven van Petegem (Grüne) am Mittwoch ein entsprechendes Postulat beim Einwohnerrat ein.

Schlaufenfahrt mit elf Minuten Aufenthalt

Dabei handelt es sich im Grunde um zwei «Problemzonen». Einerseits sind das die Haltestellen Langmatt und Pavillon. Sowohl für das Museum Langmatt als auch für die künftigen Bewohner der Wohnungen auf dem ehemaligen Ansaldo-Areal sei eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr von grosser Bedeutung. Das geht aus den Schreiben, die dem BT vorliegen, hervor. Die Haltestelle Parkstrasse liegt zwar nur wenige Gehminuten von der Haltestelle Langmatt entfernt, doch der 3-er Bus wird eben in einer Schlaufenfahrt verkehren. Die Fahrt vom Bahnhof führt also via Bäderstrasse hinab zum Thermalbad und kehrt dann – nach elf Minuten Aufenthalt – über die Parkstrasse zum Bahnhof zurück.

Andererseits ist da das Gebiet Roggebode im Quartier Kappelerhof. Die Busstation Schellenacker ist stadtauswärts durch die kürzlich renovierte Rampe mehr oder weniger barrierefrei zu erreichen. Stadteinwärts muss die Bruggerstrasse über- oder unterquert werden. Letzteres ist zwar dank einer Unterführung möglich, die Rampe zur Haltestelle ist für Rollstuhlfahrer eher herausfordernd. Im Roggebode gebe es mindestens zwei Rollstuhlfahrer, wie Giuseppe Domeniconi vom Römerquartierverein gegenüber dieser Zeitung bestätigt. «Etwa 30 der 250 eingereichten Unterschriften stammen sogar aus Nussbaumen» so Domeniconi. Für Anwohner am anderen Limmatufer sei die Haltestelle Kraftwerk deutlich schneller zu erreichen.