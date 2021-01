Viele Schliessungen wegen Corona: Hier finden Bedürftige trotzdem Freude und Geborgenheit – und Verpflegung

«Braucht noch jemand eine Maske?», fragt Bruder Markus zwei Männer, die dankend annehmen. Markus gehört dem Evangelischen Verein Sola Gratia an. Der Verein tut aktuell Gutes – und es gibt nicht nur Masken. Dies zeigt ein Beitrag des Regionalfernsehsenders Tele M1: Beim «Spatzennest» in Baden finden diejenigen Leute, die aktuell in Not sind, ein wärmendes Feuer. Zudem werden sie mit Wurst, Brot und einem Getränk versorgt.

Die Aktion kommt sehr gut an

Bruder Markus erklärt, warum der Verein die Aktion durchführt. Er sagt: «Baden hat jetzt die grosse Feuerschale nicht mehr bewilligt. Weiter wurde auch das Christenhäuschen, wo sich die Leute aufwärmen konnte geschlossen.» Und auch sonst ist wegen Corona aktuell fast alles zu. Aber, ergänzt Bruder Markus: