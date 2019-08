Die Besucher können sich dieses Jahr nicht nur an einem der rund 20 Food-Stände verwöhnen lassen, sondern dies auch noch mit gutem Gewissen tun. Seit den Anfängen setzen die Organisatoren auf kompostierbares Mehrweggeschirr. Dieses wird an Recycling-Stationen gesammelt und dieses Jahr zum ersten Mal von der Axpo in erneuerbare Energien wie Biogas und Biodünger umgewandelt. «Dadurch sollte es möglich sein, nahezu keinen Abfall zu produzieren», so Mösch.

Am Samstag werden dann die Food-Stände noch mit Gourmet-Marktständen auf dem vorderen Trafoplatz ergänzt. Zudem findet um 17 Uhr im Trafo ein Podium zum Thema Gesundheit und Ernährung statt. Doch damit nicht genug: Am Samstagabend um 19 Uhr gibt es noch Konzerte und am Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr betreibt die Jungschar Baden die «Family Area.»