Viel Aufregung um nichts? Die Stadt hat Konzession für Café «Kajüte» neu ausgeschrieben – nur eine Bewerbung

Im Frühling 2018 eröffneten Fabienne und Jay Tanoa das Café «Kajüte» an der Limmatpromenade in Baden. Ob die beiden ihre beliebte Flussbeiz weiterhin betreiben können, war unklar: Die Stadt schrieb den Betrieb einer «Buvette» diesen März für Mai 2022 bis Oktober 2029 neu aus. Am vergangenen Freitag ist die Frist für die Postaufgabe der Bewerbung abgelaufen. «Bis jetzt ist ein Dossier eingegangen», sagt Stadtpolizei- Chef Martin Brönnimann. Bis Freitag könnten aber noch weitere Bewerbungen eingehen, sofern diese mit B-Post eingereicht worden seien, so der Leiter öffentliche Sicherheit.