Über diesen einen Gemeinderatssitz wurde schon gesagt, er sei wie verhext: Innerhalb von vier Jahren besetzten ihn vier verschiedene Gemeinderäte. Alle traten sie nach kaum einem Jahr zurück, die letzten drei aus gesundheitlichen Gründen. Jüngster Fall ist Marcel Ringger, der per Ende September von seinem Amt zurückgetreten ist. Nun konnte der Sitz bei den Wahlen am 24. September gar nicht mehr besetzt werden.

Und seit Mittwoch ist klar, dass auch ein möglicher zweiter Wahlgang beziehungsweise eine stille Wahl ins Wasser fällt, da sich bis zum Ablauf der Nachmeldefrist immer noch kein Kandidat gemeldet hat. Der Sitz mit den Ressorts Bildung, Jugend, Sport, Kultur und Vereine bleibt bis auf weiteres leer.

Es ist nicht der einzige verwaiste Sitz. Auch in der Schulpflege ist einer leer geblieben und für das Wahlbüro fehlt ein Ersatzmitglied. Nun beginnt das Wahlprozedere von vorne und der Gemeinderat muss einen Termin für einen Wahlgang festlegen. Wann genau es zu einem neuerlichen Wahlgang kommt, entscheidet der Gemeinderat am Montag.

«Es wird sicher Anfang 2018 werden», sagt Gemeindeammann Daniel Pfyl (SVP). Was den Gemeinderatssitz anbelangt, so zeigt er sich wenig optimistisch: «Ich kann nicht sagen, dass ich zuversichtlich bin, dass wir einen, geschweige denn mehrere, Kandidaten finden, da sich bisher niemand gemeldet hat und es in der Bevölkerung auffallend ruhig geblieben ist.»