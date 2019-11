Unbekannte Vandalen haben die Fassade der Kantonsschule an der Seminarstrasse in Baden mutwillig beschädigt. Die Unbekannten schlugen mehrere Löcher in die Eternitfassade.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Wer Angaben über die Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Aargauer Kantonspolizei zu melden.





