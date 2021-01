Unfall bei der Center Passage: Autofahrer übersieht Fussgänger auf Zebrastreifen

(phh) Ein 55-jähriger Autolenker fuhr am Dienstagabend mit seinem Toyota von der Center Passage in Richtung Dorfzentrum. Dabei wollte er einem Fussgänger, der am Fussgängerstreifen wartete den Vortritt gewähren. Da dieser die Strasse offenbar doch nicht überquerte, startete der 55-Jährige sein Auto und rollte wieder los. Dabei übersah er allerdings einen von der gegenüberliegenden Seite kommenden Fussgänger und touchierte diesen.

Der 58-jährige Fussgänger fiel dadurch zu Boden und wurde leicht verletzt durch die Ambulanz ins Spital überführt.

Der Unfallverursacher wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Seinen Führerausweis musste er abgeben.

Die aktuellen Polizeibilder: