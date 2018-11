Eine Seniorin wurde am Montag, um 16.30 Uhr, Opfer eines Entreissediebstahls. An der Zürcherstrasse in Windisch (Höhe Denner) riss ein unbekannter Mann die Handtasche einer 86-Jährigen weg, die am Rollator befestigt war.

Die Seniorin stürzte und zog sich Schürfungen und Prellungen zu. Der Dieb flüchtete in unbekannte Richtung.

Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Patrouillen nach dem Täter. Dieser blieb jedoch verschwunden. Die gestohlene Handtasche konnte unweit des Tatortes aufgefunden werden.

Der Täter wird als zirka 170 cm gross, mit schulterlangen dunklen Haaren beschrieben und trug zur Tatzeit dunkle Kleider. Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Brugg (Telefon 062 835 85 00) in Verbindung zu setzen.

